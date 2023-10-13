Загадка Второй мировой: зачем немцы на фронте переодевались в женскую одежду 0 Это звучит странно, но воины Третьего рейха, который был откровенно гомофобским государством, часто грешили на фронтах переодеванием в женскую одежду.
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