Депутаты Рады получили угрозы перед голосованием о продлении военного положения

КИЕВ, 16 апреля, ФедералПресс. Верховная рада Украины накануне голосования о продлении режима военного положения и мобилизации до 6 августа столкнулась с угрозами в адрес депутатов, заявил парламентарий Артем Дмитрук.
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