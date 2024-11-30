Рябков: Запад может сжечь деньги для Украины без потери эффекта

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Украины десятки миллиардов долларов, потому что они все равно будут потрачены впустую.
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