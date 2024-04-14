МЭА: Европа отстает от Китая и США после "исторических" ошибок в энергетике

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль раскритиковал Европу за отставание от Китая и США, заявив, что ЕС совершил "две исторические монументальные ошибки" в энергетической политике, полагаясь на российский газ и отвернувшись от ядерной энергетики.
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