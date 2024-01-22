Информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие выходные дни

В пятницу в Лежневском районе в поселке Лежнево в 11-15 на улице Октябрьская 77-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 211440», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с движущемся со встречного направления прямо автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 38-летнего мужчины.