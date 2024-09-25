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«Разбирайся сама»: T-Killah (бывший продюсер)

«Разбирайся сама»: T-Killah (бывший продюсер) ответил Мии Бойко из-за ее обвинений в травле из-за лишнего веса T-Killah попросил не впутывать его в свои проблемы.

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