«Разбирайся сама»: T-Killah (бывший продюсер) ответил Мии Бойко из-за ее обвинений в травле из-за лишнего веса T-Killah попросил не впутывать его в свои проблемы.
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«Разбирайся сама»: T-Killah (бывший продюсер) ответил Мии Бойко из-за ее обвинений в травле из-за лишнего веса T-Killah попросил не впутывать его в свои проблемы.