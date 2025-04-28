"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине, поскольку не начинал конфликт с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
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