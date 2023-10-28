Эксперт: ракеты ATACMS уничтожили на Украине российские ЗРС С-400

Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО стран — участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев подтвердил, что на Украине ракеты ATACMS производства США были уничтожены огнём зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.
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