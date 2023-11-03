Женщина пожаловалась на терроризирующих ее годами медведей

В США медведи повадились приходить во двор женщины и затерроризировали ее семью. Американка рассказала, что хищники в течение четырех лет почти каждый день приходят на ее веранду и пытаются проникнуть в дом.
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