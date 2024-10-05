Налог на бездетность, алкоголь и выплаты. Как эти факторы влияют на рождаемость в России?

Фото: nutrilak.com Выплата и налоги не действуют на рождаемость первенцев. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, аналогичный тому, который применялся в Советском Союзе.
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