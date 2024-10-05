Региональная Юр...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Региональная Юридическая Служба

5 подписчиков

Свежие комментарии

Налог на бездетность, алкоголь и выплаты. Как эти факторы влияют на рождаемость в России?

Налог на бездетность, алкоголь и выплаты. Как эти факторы влияют на рождаемость в России?

Фото: nutrilak.com Выплата и налоги не действуют на рождаемость первенцев. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, аналогичный тому, который применялся в Советском Союзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх