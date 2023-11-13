Вот и всплыл ключевой вопрос всей военной кампании на Украине...

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Александр Хироников
Действительно. вместо голов - кастрюли.
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19 час.
mm
maiop maiop
А вот некоторые ура-патриоты с нашей стороны, похоже, до сих пор ничего подозревать даже не начали, и всё так же требуют скорее наступать и занять всю Украину. О том, кто и за чей счет после этого будет кормить хохлов – они, похоже, не задумываются...  Мысль о том, что придётся работать и жить на свои —  чубатым даже не приходят в кастрюли. Чубатым некогда работать, они москалей перемогают!
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19 час.

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