Вот и всплыл ключевой вопрос всей военной кампании на Украине...

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А вот некоторые ура-патриоты с нашей стороны, похоже, до сих пор ничего подозревать даже не начали, и всё так же требуют скорее наступать и занять всю Украину. О том, кто и за чей счет после этого будет кормить хохлов – они, похоже, не задумываются... Мысль о том, что придётся работать и жить на свои — чубатым даже не приходят в кастрюли. Чубатым некогда работать, они москалей перемогают!