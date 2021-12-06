Награждение лауреатов Премии Арсеньева пройдет на площадке Российского фонда культуры

Совсем скоро, 10 декабря в старинном особняке Замятина-Третьякова-Рябушинского на Гоголевском бульваре состоится торжественное награждение лауреатов Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.
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