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Царьград

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Армянская АЭС остановилась на 153 дня ради масштабного ремонта

Армянская АЭС остановилась на 153 дня ради масштабного ремонта

На Армянской АЭС подвели итоги ремонтной кампании текущего года. Генеральный директор станции Эдуард Мартиросян в ходе пресс-конференции сообщил, что специалисты заменили систему охлаждения основных узлов, а также выполнили ремонт или замену порядка 20 других узлов.

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