Армянская АЭС остановилась на 153 дня ради масштабного ремонта

На Армянской АЭС подвели итоги ремонтной кампании текущего года. Генеральный директор станции Эдуард Мартиросян в ходе пресс-конференции сообщил, что специалисты заменили систему охлаждения основных узлов, а также выполнили ремонт или замену порядка 20 других узлов.