Киевский режим разработал стратегию по давлению на Россию. Она включает в себя четыре аспекта. Каждая страна имеет право самостоятельно определять свое будущее и становится частью альянса, который сама для себя выберет.
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