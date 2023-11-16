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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга не сыграет за Францию в ноябре из-за растяжения связок колена. Хавбеку «Реала» вряд ли потребуется операция

Камавинга не сыграет за Францию в ноябре из-за растяжения связок колена. Хавбеку «Реала» вряд ли потребуется операция

Хавбек «Реала» получил травму на тренировке сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле. 21-летнему игроку, скорее всего, не потребуется операция, но он пропустит матчи отбора Евро-2024 с Гибралтаром и Грецией, которые пройдут 18 и 21 ноября соответственно.

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