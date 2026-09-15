Боливия: два человека были убиты в районе Сан-Мартин города Сан-Игнасио-де-Веласко, департамент Санта-Крус, вечером 14 сентября после инцидента со стрельбой;.
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