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Контрафронт

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Боливия: два человека были убиты в районе Сан-Мартин города Сан-Игнасио-де-Веласко, департамент...

Боливия: два человека были убиты в районе Сан-Мартин города Сан-Игнасио-де-Веласко, департамент Санта-Крус, вечером 14 сентября после инцидента со стрельбой;.

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