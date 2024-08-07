Число пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область выросло до 28

Число пострадавших из-за массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 28, сообщил заместитель главврача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.
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