Армия России атакует, стремясь зайти в Двуречное на востоке Харьковской области (КАРТА)

Армия России атакует, стремясь зайти в Двуречное на востоке Харьковской области. У Купянска российские подразделения для атак используют ночное время или погодные условия, сообщил офицер отделения коммуникаций 40-й артиллерийской бригады ВСУ Вовненко.
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