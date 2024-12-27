Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Кол осиновый в глотку этой паршивой псине и апафему на веки вечные!Байден поедет в В...
  • Алекс Кузь
    Хорошая новость. Ещё бы стратегия изменилась на танковые охваты и десантом в Ужгороде. Не надо ждать трампа в Киеве ...Новейшие САУ всту...
  • Фаина Юсупова
    Хорошо бы дошло до людей других которые взяли оружия против России.Военные ВСУ продо...

Армия России атакует, стремясь зайти в Двуречное на востоке Харьковской области (КАРТА)

Армия России атакует, стремясь зайти в Двуречное на востоке Харьковской области (КАРТА)

Армия России атакует, стремясь зайти в Двуречное на востоке Харьковской области. У Купянска российские подразделения для атак используют ночное время или погодные условия, сообщил офицер отделения коммуникаций 40-й артиллерийской бригады ВСУ Вовненко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх