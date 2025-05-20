Споры вокруг надписи у входа в Страшенскую больницу

Надпись, размещенная у входа в терапевтическое и педиатрическое отделения Страшенской районной больницы, в которой говорится, что работы «проводились по инициативе госпожи Немеренко», вызвала волну критических реакций в Интернете.
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