Эндокринолог Атаманова: описан летальный исход после употребления чайного гриба

Напитку на основе чайного гриба или комбуче приписывают массу полезных свойств. Говорят, что он помогает поддерживать вес, способствует нормализации работы ЖКТ, улучшает состояние кожи и содействует борьбе со многими заболеваниями.
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