Съезды ЗСД и Витебскую развязку будут закрывать по ночам

Водителей просят быть внимательным Движение на съездах ЗСД и Витебскую развязку закроют на ночь из-за работ по переоснащению автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения.
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