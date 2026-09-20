Статистический ресурс Sofascore оценил игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в гостевом матче 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4).
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