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Sofascore и Flashscore оценили игру Батракова в матче «Трабзонспор» — «Галатасарай»

Статистический ресурс Sofascore оценил игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в гостевом матче 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4).

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