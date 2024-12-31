Наступает 2025: есть ожидания, что год расставит всё по «фэншую» и разложит по полочкам 2024 год миновал.
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Наступает 2025: есть ожидания, что год расставит всё по «фэншую» и разложит по полочкам 2024 год миновал.
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