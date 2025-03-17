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Царьград

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Уссурийские десантники с помощью Д-30 предотвратили ротацию украинских войск

Уссурийские десантники с помощью Д-30 предотвратили ротацию украинских войск

Артиллеристы из Уссурийска успешно предотвратили ротацию ВСУ в приграничных районах Курской области. С помощью гаубицы Д-30 они уничтожили транспорт противника, поддерживая наступление русских штурмовых групп.

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