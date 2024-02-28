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Русская весна

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Республиканцы США выступают за переговоры между Россией и Украиной — Politico

Республиканцы США выступают за переговоры между Россией и Украиной — Politico

Все больше сенаторов-республиканцев придерживаются мнения, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, сообщает издание Politico, поговорившее с несколькими членами этой партии из сената США.

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Комментарии
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Вик Норд
Смерть бандеровцам,суд над &quot;злочинной&quot; властью,депортацией хохлов(поддержка бандеровцев),контроль над украинцами,вхождение регионов областями в Россию,Украина,и украинство вне закона,и государственности.Всем кому не нравятся условия переговоров,чемодан,порт,Квебек... .
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