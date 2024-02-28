Республиканцы США выступают за переговоры между Россией и Украиной — Politico

Все больше сенаторов-республиканцев придерживаются мнения, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, сообщает издание Politico, поговорившее с несколькими членами этой партии из сената США.
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