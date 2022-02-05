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Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах после заявления о Deutsche Welle

Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах после заявления о Deutsche Welle

Посольство РФ в США подчеркнуло, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, связанное с закрытием офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве, является примером политики двойных стандартов.

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