Посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах после заявления о Deutsche Welle

Посольство РФ в США подчеркнуло, что заявление пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, связанное с закрытием офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве, является примером политики двойных стандартов.