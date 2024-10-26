По делу о подрыве ж/д под Рязанью продлили срок следствия

Отмечается, что срок продлили до 30 ноября. Напомним, 11 ноября 2023 года из-за подрыва самодельной взрывчатки на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.