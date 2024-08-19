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Дикий Юг - Природа Юга России

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Мирная жительница делится тревожными подробностями встречи наемниками ВСУ в Курской области

Мирная жительница делится тревожными подробностями встречи наемниками ВСУ в Курской области

 Фото: istockphoto/Diy1 Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала о своей встрече с вооруженными до зубов иностранными наемниками, участвующими в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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