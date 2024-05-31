День России, рост пенсий и вино в летних кафе – что ждет россиян с 1 июня-2024

Праздники и выходные в июне-2024 Государственный праздник - День России – отметят в стране 12 июня. В этом году праздник выпадает на среду, в производственном календаре на июнь-2024 нет длинный выходных, зато есть короткая рабочая неделя, один праздничный день и один сокращенный рабочий.
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