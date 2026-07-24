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Рост прибыли Primis Financial Corp. во II квартале 2026 года и дивиденды

Рост прибыли Primis Financial Corp. во II квартале 2026 года и дивиденды

Финансовая холдинговая компания Primis Financial Corp., являющаяся материнской структурой Primis Bank, опубликовала отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост ключевых показателей доходности.

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