Эксперт клуба «Валдай» заявил, что Трамп будет решать украинский вопрос

Президент США Дональд Трамп намерен решить конфликт на Украине, заявил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, 20 января передает ТАСС.
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