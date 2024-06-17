ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Итак, вчера был большой мусульманский праздник. На улицах миллионы мусульман.
По поводу вчерашних событий в "СИЗО 1" в Ростове и выводах из происходящего
Комментарии
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Юрий Ded
Голубев как обычно не чего не знал о взятках в полиции о взятках в налоговой о взятках в системе исправительных учреждений . Он голубь и такие мелочи ему знать не обязательно . Вот нанят для уборки города Липецк это да . Или печатать бланки ЖКХ в Волгограде это пожалуйста - в области оказывается нет типографий . Интересно а он хоть что ни будь знает о том что творится в городе и области ? Он знает что скоро извиняюсь в сартир без взятки не сходишь .
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4 час.
Балу -
Ислам - миролюбивая религия?... Аффтар!... Расскажи об этом родным и близким тех русскоязычных, которые так или иначе пострадали - в том числе были убиты - от рук "миролюбивых мусульман"... И почитай внимательно Коран, а не ссылайся на чьи-то рассказы... Узнаешь много нового... Например: «О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из обладателей Писания, которые не веруют в Аллаха должным образом... и не веруют в истинную религию – ислам» (К.9:29)... И это не самое страшное...
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1 час.
лл
лина любимцева
На радикальном исламизме ЗАРАБАТЫВАЮТ. У этих боевиков же ни образования нет, ни дипломов, ни профессии нормальной. Вот и идут в радикалы, в террористы. ЭТО ВСЕ, что им доступно, чтобы заработать хоть на какую-то жизнь.... То, что терроризм процветает, виновны руководители среднеазиатских государств. Ислам только прикрытие БАНДИТИЗМА и ТЕРРОРИЗМА.
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33 мин.
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