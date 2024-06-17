По поводу вчерашних событий в "СИЗО 1" в Ростове и выводах из происходящего

Юрий Ded Голубев как обычно не чего не знал о взятках в полиции о взятках в налоговой о взятках в системе исправительных учреждений . Он голубь и такие мелочи ему знать не обязательно . Вот нанят для уборки города Липецк это да . Или печатать бланки ЖКХ в Волгограде это пожалуйста - в области оказывается нет типографий . Интересно а он хоть что ни будь знает о том что творится в городе и области ? Он знает что скоро извиняюсь в сартир без взятки не сходишь .

Балу - Ислам - миролюбивая религия?... Аффтар!... Расскажи об этом родным и близким тех русскоязычных, которые так или иначе пострадали - в том числе были убиты - от рук "миролюбивых мусульман"... И почитай внимательно Коран, а не ссылайся на чьи-то рассказы... Узнаешь много нового... Например: «О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из обладателей Писания, которые не веруют в Аллаха должным образом... и не веруют в истинную религию – ислам» (К.9:29)... И это не самое страшное...