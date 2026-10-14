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Двойное испытание знаменитой фамилии: 10 сыновей российских актёров, выбравших сцену

Знаменитая фамилия — это одновременно пропуск и груз. Кому-то из этих молодых актёров она открывает двери, кому-то годами приходится доказывать, что он здесь не по родству.

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