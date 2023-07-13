5 августа ЧВК «Вагнер» продолжит выполнение задач

Людмила Лиханова

Сейчас некоторые особо рьяные подсчитывают деньги Вагнера, но почему-то не задаются вопросом: ПОЧЕ:МУ, получая деньги из одного бюджета, вагнеровцы были хорошо экипированы, накормлены, выплаты получали во-время и их родные тоже, и после гибели о погибших позаботились с достойным захоронением и где даже администрация пыталась не допустить хоронить на закупленных для захоронений Пригожиным землях. А ЧТО с другой стороны: неразбериха в военкоматах, плохое материально техническое снабжение, задержки с выплатами в т.ч. и родным... и т.д. Так ПОЧЕМУ?