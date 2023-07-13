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5 августа ЧВК «Вагнер» продолжит выполнение задач

5 августа ЧВК «Вагнер» продолжит выполнение задач

5 августа ЧВК «Вагнер» в полной боевой готовности продолжит выполнение задач.via.

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Комментарии
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ВЮ
Валера Юшков
Путин хотел их расформировать по разным частям раскидать и кинуть на пушечное мясо, так и будет.
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12 час.
Александр Пузанков
А если создать Вагнер Банк , и привлечь акционеров всех Мастей ????
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10 час.
Людмила Лиханова
Сейчас некоторые особо рьяные подсчитывают деньги Вагнера, но почему-то не задаются вопросом: ПОЧЕ:МУ, получая деньги из одного бюджета,  вагнеровцы были хорошо экипированы, накормлены, выплаты получали во-время и их родные тоже, и после гибели  о погибших позаботились с достойным захоронением  и где даже администрация пыталась не допустить хоронить на закупленных для захоронений Пригожиным землях. А ЧТО с другой стороны: неразбериха в военкоматах, плохое материально техническое снабжение, задержки с выплатами в т.ч. и родным... и т.д. Так ПОЧЕМУ?
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7 час.

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