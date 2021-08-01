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В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом

В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом

Закон о налоговом вычете за занятия спортом вступил в силу в России.Как отметил министр спорта страны Олег Матыцин, этот налоговый вычет для многих россиян станет дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале.

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