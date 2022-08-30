Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Россиян предупредили о маскирующихся под зарубежные бренды мошенниках

Россиян предупредили о маскирующихся под зарубежные бренды мошенниках

Лучшие новости: в сети пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды На фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх