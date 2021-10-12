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Новый японский премьер-министр Кисида поднял вопрос принадлежности Курил

Новый японский премьер-министр Кисида поднял вопрос принадлежности Курил

Южная часть Курильских островов подчиняется суверенитету Японии. С таким заявлением выступил новый премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида на дебатах в нижней палате парламента.

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