Почему «Русь слиняла в два дня…»?

АБ

Александр Б

"Поповство" создано для контроля и духовного управления своим "стадом", а по возможности и не только управления душами, но и телами. И не надо путать религию (в широком смысле) и церковь. Религия это продукт умозаключения всего человечества в процессе своего эволюционного развития, а церковь (также в широком смысле) организация управления стадом. И Шевкунов один из управляющих. Как говорил Греф: вы хотите им (то бишь нам) сказать всю правду, а как же мы будем ими ( то бишь нами) манипулировать? Еще один хренов управленец, правда не от церкви.