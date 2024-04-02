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Почему «Русь слиняла в два дня…»?

Почему «Русь слиняла в два дня…»?

Книга митрополита Тихона (Шевкунова) о российской катастрофе февраля 1917 года Владимир Малышев    Все мы помним, какой бурный резонанс вызвал в обществе вышедший в 2008 году на телеканале «Россия» замечательный документально-публицистический фильм архимандрита (ныне митрополита) Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.

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Комментарии
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Владимир Аверков
не надо попу делать из наших предков дураков...всё решалось наверху....большевики просто подобрали власть,которая ВАЛЯЛАСЬ...благодаря и генералитету и князькам и самим выродившимся Романовым...
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14 час.
АБ
Александр Б
&quot;Поповство&quot; создано для контроля и духовного управления своим &quot;стадом&quot;, а по возможности и не только управления душами, но и телами. И не надо путать религию (в широком смысле) и церковь. Религия это продукт умозаключения всего человечества в процессе своего эволюционного развития, а церковь (также в широком смысле) организация управления стадом. И Шевкунов один из управляющих. Как говорил Греф: вы хотите им (то бишь нам) сказать всю правду, а как же мы будем ими ( то бишь нами) манипулировать? Еще один хренов управленец, правда не от церкви.
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13 час.

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