Континентальная часть Китая рассматривает возможность приостановки действия льготных таможенных пошлин на дополнительные тайваньские товары

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая рассматривает возможность приостановки действия льготных таможенных пошлин для более широкой категории товаров, ввозимых из Тайваня, в ответ на торговые ограничения и политические манипуляции администрации острова.