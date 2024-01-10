Континентальная часть Китая рассматривает возможность приостановки действия льготных таможенных пошлин на дополнительные тайваньские товары

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- Континентальная часть Китая рассматривает возможность приостановки действия льготных таможенных пошлин для более широкой категории товаров, ввозимых из Тайваня, в ответ на торговые ограничения и политические манипуляции администрации острова.
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