Гинеколог Волкова назвала важные витамины для женщин в возрасте за 40

Для выбора тех или иных витаминов необходима обязательная консультация с врачом.Врач-гинеколог клиники Екатерина Волкова рассказала, что женщинам после 40 лет очень важно поддерживать в организме баланс витаминов.
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