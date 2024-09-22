ВСУ атаковали дронами Ростовскую, Белгородскую и Астраханскую области: последствия

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. ВСУ атаковали три российских региона с помощью беспилотников. В Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелось поле, на место выехали дежурно-спасательные подразделения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии