Герасимов: ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
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