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Мировые военные расходы в 2023 году выросли на рекордные 6,8%, до $2,443 трлн

Мировые военные расходы в 2023 году выросли на рекордные 6,8%, до $2,443 трлн

Мировые военные расходы в 2023 году увеличились на рекордные 6,8%, до $2,443 трлн. Об этом, как информирует ТАСС, говорится в докладе, который обнародовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

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