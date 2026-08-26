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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Черноморца» и «Факела» Суслов – новый игрок «БроукБойз»

« БроукБойз » объявили о подписании 34-летнего защитника Кирилла Суслова. Защитник выступал за «Черноморец», «Сочи», «Факел», «СКА Хабаровск» и «Амкар».

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