Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

«Бараны как ходили на их концерты, так ходить и будут»: Пучков – о доходах вернувшихся в РФ звезд

«Бараны как ходили на их концерты, так ходить и будут»: Пучков – о доходах вернувшихся в РФ звезд

Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, писатель и блогер Дмитрий Пучков высказался об умственных способностях поклонников вернувшихся в Россию звезд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх