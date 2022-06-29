Pro-Drive P25 — идеальная копия Subaru WRC

Основываясь на наследии WRC и модели 22B, Pro-Drive чествует лучшую модель Subaru Impreza WRX. Британская компания Pro-Drive, специализирующаяся на технологиях для автоспорта, построила 25 копий автомобилей Subaru Impreza WRX для чемпионата мира по ралли.
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