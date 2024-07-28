В Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней

Церемония прощания состоялась в Москве с блогером Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Проводить популярную байкершу в последний путь приехали родные, близкие и представители московского мотосообщества.
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