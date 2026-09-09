USOIL I see dip to 85-80$ then rebuy for month's Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! jazzioman MCL1! USOIL * You can look below — I’ve added a video and a chart that I've made weeks ago, you can find them below if you scroll down.
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