Птицеед-голиаф: крупнейший паук планеты

Волосатый монстр размером с тарелку. Его хелицеры огромны, а капля яда убивает лошадь. Он настолько свиреп и кровожаден, что убивает птиц прямо в полёте! Как-то так подавляющее большинство представляет себе птицееда-голиафа — крупнейшего паука на планете.
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