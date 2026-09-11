Сказка Смурфики спасают бездомную кошку с котятами читать онлайн

В деревне смурфиков начинается дождливая осень, и запасы на зиму тают. Однажды Смурфетта находит у реки измученную бездомную кошку с тремя котятами, которую все считают опасной хищницей.
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